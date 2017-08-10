«Ювентус» может заплатить 40 миллионов евро за Серхи Роберто

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Как сообщает sport.es, туринский клуб готов заплатить сумму отступных за 25-летнего испанца. Это 40 миллионов евро.

Конкуренцию «Ювентусу» составят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сам Роберто хотел бы остаться в «Барселоне», но ему не нравится, когда его используют на позиции крайнего защитника.