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10 августа 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» может заплатить 40 миллионов евро за Серхи Роберто

«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто.

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Как сообщает sport.es, туринский клуб готов заплатить сумму отступных за 25-летнего испанца. Это 40 миллионов евро.

Конкуренцию «Ювентусу» составят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сам Роберто хотел бы остаться в «Барселоне», но ему не нравится, когда его используют на позиции крайнего защитника.

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