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10 августа 2017, 12:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» подписал черногорского форварда

Как стало известно Sports.kz, состав «Акжайыка» пополнил 29-летний черногорский центрфорвард Марко Джурович.

Как стало известно Sports.kz состав Акжайыка пополнил 29-летний черногорский <span class=error>центрфорвард</span> Марко Джурович. Увеличить
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Этот нападающий играл на своей родине за «Ловчен», «Могрен» (Будва), «Морнар» (Бар), пробовал свои силы в молдавском «Шерифе» и боснийской «Младост» (Обарска). В последнем чемпионате Черногории за «Ловчен» — 29 матча, 9 забитых мячей.

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