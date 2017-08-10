«Акжайык» подписал черногорского форварда
Как стало известно Sports.kz, состав «Акжайыка» пополнил 29-летний черногорский центрфорвард Марко Джурович.
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Этот нападающий играл на своей родине за «Ловчен», «Могрен» (Будва), «Морнар» (Бар), пробовал свои силы в молдавском «Шерифе» и боснийской «Младост» (Обарска). В последнем чемпионате Черногории за «Ловчен» — 29 матча, 9 забитых мячей.
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