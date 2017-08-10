Как играл Луан перед отъездом в «Спартак». Пять выводов

«Гремиу» принимал в ответной встрече 1/8 финала Кубка Либертадорес аргентинский «Годой Крус». Имея гандикап после выигрыша в гостях (1:0), мог себе позволить действовать «по счету», чем поначалу и занимался, не стремясь нагнетать обстановку у чужих ворот. Однако гости уже на 14-й минуте после удара Корреа с лета из-за штрафной уравняли шансы. С этого момента и до конца матча «Гремиу» доминировал, много и активно атаковал. Очень скоро отыгрался, после перерыва забил еще раз и победил. Луан в составе бразильцев был одной из центральных фигур.

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РАСПАСОВЩИК, НО НЕ ПЛЕЙМЕЙКЕР

Позицию Луана в рамках отдельно взятого матча с «Годоем» трудно обозначить одним словом. Точнее всего будет так: игрок атакующего плана. Диапазон его действий был очень ограниченным — от центрального круга до дуги у чужой штрафной, не ближе и не дальше. Назад он вообще не возвращался, но и вплотную к воротам не подходил. В общем, и не форвард, и не полузащитник, а полунападающий.

Располагался Луан за спинами форвардов, но на коротком от них расстоянии, и был «разводящим». Важный элемент для понимания его игровых свойств: Луан не ведет командную игру, не организует и не определяет ее. Этими функциями были наделены другие исполнители — в середине поля и на краях. А Луан в «Гремиу» подключался к атакам в предпоследней фазе, когда требовалось обыграться в стенку на ближних подступах к штрафной, чтобы проникнуть сквозь оборонительный частокол, или отыскать острое продолжение точной передачей. В таких ситуациях он был незаменим, и партнеры почти всегда доверяли мяч ему, зная, что Луан что-нибудь придумает.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И ЗАТЕЙНИК

В большинстве случаев седьмой номер «Гремиу» демонстрировал хорошую технику владения мячом, высокую культуру паса, понимание игры, а в ряде эпизодов — склонность к нестандартным решениям. Уже в дебюте, приняв мяч около дуги и не найдя ни одного острого варианта, Луан неожиданно пробил с полуразворота, практически с места, стелющимся ударом, и попал в стойку ворот. А ответный гол бразильцы забили, когда он сместился направо и под очень острым углом, в одно касание, опять же из-за пределов штрафной запустил мяч под ближнюю штангу с отскоком от газона. Оторопевший вратарь отбил удар перед собой, первым к отскоку успел Барриос (тот самый, что выступал в «Спартаке» при Карпине) и отбросил мяч Педру Роше на пустые ворота.

Эта же троица создала и победный гол, и вновь одним из организаторов оказался Луан. Он протащил мяч до штрафной, но не стал пробрасывать между защитников на ход Роше, опасаясь потери, а обманными движениями корпуса заставил оборону чуть сместиться в сторону и оголить другой фланг, куда мчался Барриос. Ему-то Луан, расчистив партнеру зону и дождавшись его, и выложил мяч на ногу. Голкипер, правда, с ударом справился, но Роша дослал мяч в сетку.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

Очевидно, что в нынешнем «Гремиу» Луан был главной звездой, сполна наделенной правом действовать по собственному усмотрению. Рояль он не таскал, зато играл на нем все, что хотел, без оглядки на партнеров, сверяясь только с чутьем и разумом. При этом вел себя очень «командно» и не тянул на себя одеяло. Партнер в удобной позиции обязательно получал от него мяч; по воротам Луан бил, только когда к тому располагала обстановка на поле; исполнял все стандарты, в том числе от боковых линий (правда, ни один навес не привел к обострению). И не пихал за ошибки, разве что качал головой и накоротке обсуждал, как можно было извлечь большую пользу из эпизода.

Понятно, что это впечатления всего от одной, к тому же важной встречи, а в целом все может быть немного иначе. Тем не менее, в общих чертах модель поведения Луана на поле ясна.

МОНОТОННЫЙ ШАГОМЕР

Теперь о недостатках. Сразу бросилось в глаза, и ни разу за все 90 минут это наблюдение не было опровергнуто, что Луан не ускоряется, бегает в одном и том же темпе, причем довольно невысоком, и хотя на протяжении матча постоянно пребывает в движении, получается оно каким-то монотонным и вялым. Бег у него грациозный, легкий, с широким шагом, и вот за счет этого шага он и успевает к месту событий, а один раз даже смог ускользнуть от защитников по месту правого инсайда, поочередно накрутив двоих. Но он вообще не делает рывков — ни к мячу, ни за мячом, ни к сопернику, ни за соперником. На фоне других игроков «Гремиу», которые то и дело разгонялись до приличной скорости, Луан выглядел тихоходом.

ВЕСЬ В БЕЛОМ

По поводу участия Луана в борьбе за мяч, да и вообще в каких бы то ни было действиях по его отъему у соперника, если судить по матчу с «Годоем», то тут футболист тоже не напрягался. Не исключаю, конечно, такую версию, что в этот вечер Луан берегся, чтобы не дай бог не повредить себе что-нибудь и не получить вместо сногсшибательного контракта в Европе больничный лист. Иначе вердикт получится беспощадным: он избегает единоборств, не лезет в стыки и предпочитает играть на чистых мячах.

Во всех трех случаях, когда Луан был замечен в борьбе с аргентинцами, мяч находился вплотную у его ноги, и достаточно было всего лишь ею взмахнуть. Чуть дальше, особенно в обстановке, когда мяч не отскочил, не бесхозный, а под контролем соперника, Луан только плассировался метрах в трех от него, а то и просто делал вид, что участвует в эпизоде, не предпринимая реальных попыток в него вмешаться. И уж конечно, не лез в штрафную, где толкаются, а при стандартных положениях у ворот «Гремиу» оставался в центральном круге, чтобы поймать вынос. Из чего явно следовало, что борьба за мяч не входит в число его умений.

ПОДХОДИТ ЛИ ОН «СПАРТАКУ»?

Еще раз повторю: нельзя исключать, что против «Годоя» он играл с осторожностью и показал далеко не все, что может. Потому что нелегко себе представить, чтобы в каком-либо из топ-клубов Европы (а среди интересующихся Луана, как говорят, есть даже «Ливерпуль») заинтересовались сложившимся 24-летним футболистом, который избегает контактной игры и медленно бегает. Наверное, он лучше и сильнее. Да и соперник у «Гремиу» был посредственный, обыграть его мастер вроде Луана способен и стоя на месте.