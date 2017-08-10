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10 августа 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вильярреал» договорился с «Фенербахче» о продаже Сольдадо

Нападающий «Вильярреала» Роберто Сольдадо продолжит карьеру в Турции.

Нападающий Вильярреала <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Сольдадо</span> продолжит карьеру в Турции. Увеличить
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Представители обоих клубов достигли предварительной договорённости о продаже 32-летнего футболиста. Об этом говорится на сайте «Вильярреала».

В ближайшее время испанский нападающий должен пройти медицинское обследование, после чего контракт будет подписан. По информации испанской прессы сумма сделки составит € 8 млн.

Роберто Сольдадо играет в «Вильярреале» с 2015 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур за € 16 млн. Его контракт действует до лета 2019 года.

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