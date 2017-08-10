«Вильярреал» договорился с «Фенербахче» о продаже Сольдадо

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Представители обоих клубов достигли предварительной договорённости о продаже 32-летнего футболиста. Об этом говорится на сайте «Вильярреала».

В ближайшее время испанский нападающий должен пройти медицинское обследование, после чего контракт будет подписан. По информации испанской прессы сумма сделки составит € 8 млн.

Роберто Сольдадо играет в «Вильярреале» с 2015 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур за € 16 млн. Его контракт действует до лета 2019 года.