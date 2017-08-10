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10 августа 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Футболисты эстонского клуба забили в свои ворота на 15 секунде матча

Футболисты «Пайде» поразили свои ворота спустя 15 секунд после начала гостевой встречи в рамках Кубка Эстонии против «Левадии».

Футболисты <span class=error>Пайде</span> поразили свои ворота спустя 15 секунд после начала гостевой встречи в рамках Кубка Эстонии против <span class=error>Левадии</span>. Разыграв мяч в центре поля гости начали пасовать назад пока в игру не вступил вратарь. Голкипер сделал передачу на защитника но не смог принять ответный пас. Увеличить
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Разыграв мяч в центре поля, гости начали пасовать назад, пока в игру не вступил вратарь. Голкипер сделал передачу на защитника, но не смог принять ответный пас — мяч оказался в сетке. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Левадии».

Левадия
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