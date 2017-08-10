Футболисты эстонского клуба забили в свои ворота на 15 секунде матча

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Разыграв мяч в центре поля, гости начали пасовать назад, пока в игру не вступил вратарь. Голкипер сделал передачу на защитника, но не смог принять ответный пас — мяч оказался в сетке. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Левадии».