Футболисты эстонского клуба забили в свои ворота на 15 секунде матча
Футболисты «Пайде» поразили свои ворота спустя 15 секунд после начала гостевой встречи в рамках Кубка Эстонии против «Левадии».
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Разыграв мяч в центре поля, гости начали пасовать назад, пока в игру не вступил вратарь. Голкипер сделал передачу на защитника, но не смог принять ответный пас — мяч оказался в сетке. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Левадии».
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