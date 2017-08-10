Виллиан подтвердил факт переговоров с «Манчестер Юнайтед»

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Вместе с тем, бразилец отметил, что хорошо относится к главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью, с которым работал в стане «синих».

— С моим агентом было несколько разговоров, поскольку я уже работал с Моуринью и мы подружились, — цитирует Goal Виллиана. — Я нравлюсь ему, а он — мне. И как тренер, и как человек. Я признателен ему за то, что он доверял мне (переход бразильца из «Анжи» совпал с возвращением португальского тренера в английский клуб. — Прим «СЭ»). Одним словом, «МЮ» беседовал с моим агентом, но не сложилось. «Челси» не хотел вести переговоров, да и меня здесь все устраивает.

Напомним, Виллан, которому накануне, 9 августа, исполнилось 29 лет, выступает за «Челси» с 2013 года. В составе лондонцев он провел 181 матч, забив 31 гол.