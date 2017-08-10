«Иртыш» назначил иcполняющего обязанности главного тренера
Сергей Климов будет исполнять обязанности главного тренера павлодарского «Иртыша» после отставки Димитара Димитрова.
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Сергей Климов — воспитанник алматинского футбола. Играл за «Булат» (Темиртау), «Елимай» («Спартак») (Семей), «Кайрат» (Алматы), «Мелиоратор» (Шымкент), СОПФК «Кайрат» (Алматы), «Миньор» (Перник, Болгария), «Достык» (Алматы), «Пройзен"-07 (Хамельн), ТуС «Целе» (Целе, оба — Германия), «Восток-Алтын» (Усть—Каменогорск).
Тренировал «Астану» (Астана), «Иле-Саулет» (Алматинская обл.), молодежную сборную (U-21) Казахстана, возглавлял «Кайрат» (Алматы) и юниорскую (U-19) сборную Казахстана. В тренерском составе «Иртыша» с 2011 г.
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