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10 августа 2017, 11:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Соперник «Зенита» по отбору Лиги Европы арендует форварда «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек близок к переходу в «Утрехт», сообщает RMC.

Нападающий <span class=error>ПСЖ</span> <nobr>Жан-Кристоф</nobr> <span class=error>Баэбек</span> близок к переходу в Утрехт сообщает RMC. Увеличить
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Парижане отдадут 24-летнего форварда в очередной раз в аренду. В прошлом его арендовали «Труа», «Валансьен», «Сент-Этьен» и «Пескара».

Напомним, что «Утрехт» является соперником «Зенита» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы.

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