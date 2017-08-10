Соперник «Зенита» по отбору Лиги Европы арендует форварда «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ»
Жан-Кристоф Баэбек близок к переходу в «Утрехт», сообщает RMC.
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Видимо, что-то случилось...
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Парижане отдадут 24-летнего форварда в очередной раз в аренду. В прошлом его арендовали «Труа», «Валансьен», «Сент-Этьен» и «Пескара».
Напомним, что «Утрехт» является соперником «Зенита» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы.
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