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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30640364/
10 августа 2017, 10:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Г. Милито назначен главным тренером чилийского клуба «О’Хиггинс»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Габриэль Милито возглавил тренерский штаб клуба из Чили «О’Хиггинс».

Бывший защитник Барселоны и сборной Аргентины Габриэль <span class=error>Милито</span> возглавил тренерский штаб клуба из Чили О'Хиггинс. Увеличить
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Как сообщает клубная пресс-служба, контракт с 36-летним специалистом рассчитан до декабря 2018 года.

Милито и его тренерский штаб приступят к выполнению своих обязанностей 14 августа, на этот же день назначена официальная презентация нового тренера.

В 2015 году Милито возглавлял тренерский штаб клуба «Эстудиантес», а с мая по декабрь 2016-го трудился главным тренером «Индепендьенте».
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