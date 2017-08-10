Г. Милито назначен главным тренером чилийского клуба «О’Хиггинс»
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Габриэль Милито возглавил тренерский штаб клуба из Чили «О’Хиггинс».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает клубная
Милито и его тренерский штаб приступят к выполнению своих обязанностей 14 августа, на этот же день назначена официальная презентация нового тренера.
В 2015 году Милито возглавлял тренерский штаб клуба «Эстудиантес», а с мая по декабрь 2016-го трудился главным тренером «Индепендьенте».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter