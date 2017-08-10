Эстонский клуб забил автогол на 15-й секунде матча, не позволив сопернику коснуться мяча

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Первый гол в этой встрече уже был забит на 15-й секунде. Футболисты «Пайде», разведя мяч с центра поля, не дали сопернику его даже потрогать, а, перепасовываясь между собой, сами закатили мяч в собственные ворота.

По всей видимости, этот автогол настолько надломил гостей, что спустя чуть больше минуту «Пайде» пропустила второй гол. На этот раз «Левадия» забила самостоятельно.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Левадии». Соперника по 1/8 финала Кубка Эстонии определит жеребьевка.

Стоит отметить, что за три дня до кубкового матча состоялась встреча команд в рамках чемпионата страны. В той игре был зафиксирован счет 8:0 в пользу «Левадии».