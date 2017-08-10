СМИ: Абрамович пообещал Конте купить трех игроков в «Челси»
Руководство «Челси» может подписать трех игроков до завершения летнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.
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Такое обещание руководство клуба дало главному тренеру команды Антонио Конте. Итальянец хочет видеть в команде крайнего защитника, полузащитника и нападающего.
Ранее сообщалось об интересе «Челси» к Дэни Дринкуотеру и Алексу
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