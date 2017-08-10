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10 августа 2017, 10:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Абрамович пообещал Конте купить трех игроков в «Челси»

Руководство «Челси» может подписать трех игроков до завершения летнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

Руководство <span class=error>Челси</span> может подписать трех игроков до завершения летнего трансферного окна. Увеличить
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Такое обещание руководство клуба дало главному тренеру команды Антонио Конте. Итальянец хочет видеть в команде крайнего защитника, полузащитника и нападающего.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к Дэни Дринкуотеру и Алексу Окслейд-Чемберлену, Сержу Орье и Вирджилу ван Дейку.

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