Димитров посоветовал «Иртышу» нового тренера

По данным наших болгарских коллег, сегодня Херо должен попрощаться с павлодарцами, чтобы принять «Лудогорец». При этом данное СМИ утверждает, что при расставании с «Иртышом» Димитров попросил руководство клуба взять вместо него конкретного наставника. Им оказался Илиан Илиев. Конечно, последнее слово будет за руководителями казахстанского клуба. Именно они должны будут решить, правильно ли будет сделать конкретное предложение этому специалисту или нет. По неподтвержденной информации, обе стороны уже связались между собой для предварительных переговоров.