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10 августа 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Димитров посоветовал «Иртышу» нового тренера

По мнению Kota Sport, скорее всего, место Димитара Димитрова на посту главного тренера «Иртыша» займет его земляк Илиан Илиев, сообщает Sports.kz.

По мнению <span class=error>Kota</span> Sport скорее всего место <span class=error>Димитара</span> <span class=error>Димитрова</span> на посту главного тренера Иртыша займет его земляк <span class=error>Илиан</span> <span class=error>Илиев</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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По данным наших болгарских коллег, сегодня Херо должен попрощаться с павлодарцами, чтобы принять «Лудогорец». При этом данное СМИ утверждает, что при расставании с «Иртышом» Димитров попросил руководство клуба взять вместо него конкретного наставника. Им оказался Илиан Илиев. Конечно, последнее слово будет за руководителями казахстанского клуба. Именно они должны будут решить, правильно ли будет сделать конкретное предложение этому специалисту или нет. По неподтвержденной информации, обе стороны уже связались между собой для предварительных переговоров.

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