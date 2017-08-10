Эквадорская «Барселона» прошла «Палмейрас» в 1/8 финала Кубка Либертадорес

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В 1/8 финала турнира команда уступила бразильскому клубу «Палмейрас» со счётом 0:1, а в первом матче противостояния «Барселона» победила бразильцев с аналогичным результатом.



Таким образом, для определения сильнейшего в этой паре понадобилась серия пенальти, удачливее в которой оказались эквадорцы.



В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Барселона» встретится с победителем пары «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос».