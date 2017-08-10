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10 августа 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эквадорская «Барселона» прошла «Палмейрас» в 1/8 финала Кубка Либертадорес

«Барселона» из эквадорского города Гуаякиль стала четвертьфиналистом Кубка Либертадорес.

Барселона из эквадорского города Гуаякиль стала <span class=error>четвертьфиналистом</span> Кубка Либертадорес. Увеличить
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В 1/8 финала турнира команда уступила бразильскому клубу «Палмейрас» со счётом 0:1, а в первом матче противостояния «Барселона» победила бразильцев с аналогичным результатом.

Таким образом, для определения сильнейшего в этой паре понадобилась серия пенальти, удачливее в которой оказались эквадорцы.

В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Барселона» встретится с победителем пары «Атлетико Паранаэнсе» — «Сантос».
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