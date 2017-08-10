«Атлетико Минейро» с Кариокой и Робиньо выбыл из борьбы в Кубке Либертадорес
Бразильский клуб «Атлетико Минейро» завершил выступления в Кубке Либертадорес.
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В ответной встрече с командой из Боливии «Хорхе Вильстерманн» в рамках 1/8 финала турнира соперники не сумели открыть счёт, а в матче в Боливии бразильцы уступили со счётом 0:1. Таким образом, в четвертьфинале Кубка Либертадорес «Хорхе Вильстерманн» встретится с «Ривер Плейт».
Что касается встречи «Атлетико Минейро», весь матч на поле провёл
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