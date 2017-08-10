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10 августа 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико Минейро» с Кариокой и Робиньо выбыл из борьбы в Кубке Либертадорес

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» завершил выступления в Кубке Либертадорес.

Бразильский клуб <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Минейро</span> завершил выступления в Кубке Либертадорес. Увеличить
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В ответной встрече с командой из Боливии «Хорхе Вильстерманн» в рамках 1/8 финала турнира соперники не сумели открыть счёт, а в матче в Боливии бразильцы уступили со счётом 0:1. Таким образом, в четвертьфинале Кубка Либертадорес «Хорхе Вильстерманн» встретится с «Ривер Плейт».

Что касается встречи «Атлетико Минейро», весь матч на поле провёл экс-спартаковец Рафаэл Кариока, а также нападающий сборной Бразилии Фред. Опытный форвард Робиньо появился на поле на 62-й минуте, но не сумел помочь своей команде забить хотя бы один гол в двухматчевом противостоянии.
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