Ахмедов: В Россию я больше не вернусь, и Халк, мне кажется, тоже

Футболист отметил, что не намерен возвращаться в российский футбол, равно как и его одноклубник Халк, известный по выступлениям в «Зените».



«В 2011 году я мог перейти в “Арсенал”. Конечно, я был за, кто не хочет поиграть в таком клубе? Но я тогда подписал контракт с “Анжи”, и махачкалинцы не отпустили меня. Потому что как раз собирались создать клуб европейского уровня.



Ещё пару лет назад было предложение из клуба АПЛ. Ну, а недавно звала к себе “Ницца”. “Краснодар” ведь играл с этой командой в Лиге Европы. Видимо, после этих матчей французам я и приглянулся. По окончании сезона “Ницца” вышла на “Краснодар” с предложением.



Но, к сожалению, у меня был действующий контракт с “Краснодаром”, а трансферная сумма российский клуб не устроила. Я с пониманием ко всему отношусь. Мой трансфер в Китай устроил всех — в том числе “Краснодар”. Ну ведь лучше продать своего игрока за 5 млн, а не за 500 тысяч, правильно? Думаю, что в Россию я больше не вернусь. После “Шанхая” уже и на родине хочется поиграть. Если честно, Халк, мне кажется, тоже не вернётся», — цитирует Ахмедова 8news.