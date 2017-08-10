«Ливерпуль» отклонил второе предложение «Барселоны» о трансфере Коутиньо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации Sky Sports, каталонцы предложили € 85 млн в качестве компенсации и € 15 млн в виде бонусов. Мерсисайдский клуб подтвердил свою позицию о том, что Кутиньо не продаётся, и теперь считает этот вопрос закрытым.



«Барселона» рассчитывала осуществить трансфер до 12 августа. 13 августа каталонцам предстоит провести первый матч за Суперкубок Испании с «Реалом» и в клубе хотели, чтобы Коутиньо принял участие в матче с принципиальным соперником.