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10 августа 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» отклонил второе предложение «Барселоны» о трансфере Коутиньо

Руководство «Ливерпуля» ответило отказом на второе предложение «Барселоны» о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Руководство Ливерпуля ответило отказом на второе предложение Барселоны о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Увеличить
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По информации Sky Sports, каталонцы предложили € 85 млн в качестве компенсации и € 15 млн в виде бонусов. Мерсисайдский клуб подтвердил свою позицию о том, что Кутиньо не продаётся, и теперь считает этот вопрос закрытым.

«Барселона» рассчитывала осуществить трансфер до 12 августа. 13 августа каталонцам предстоит провести первый матч за Суперкубок Испании с «Реалом» и в клубе хотели, чтобы Коутиньо принял участие в матче с принципиальным соперником.

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