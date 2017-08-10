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10 августа 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гремио» вышел в ¼ финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч

Бразильский «Гремио» отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

Бразильский <span class=error>Гремио</span> отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Увеличить
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В ответном матче 1/8 финала турнира бразильцы обыграли аргентинский клуб «Годой-Крус» со счётом 2:1 благодаря дублю Педро Роши в каждом из таймов. В первой игре «Гремио» также оказался сильнее аргентинцев (1:0).

Нападающий «Гремио» Луан, которым интересуется «Спартак», провёл на поле весь матч и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот. Форвард начал атаку, которая привела к голу на 59-й минуте.

К слову, трансфер форварда в московский клуб находится под угрозой срыва из-за разногласий между сторонами и того, что футболистом всерьёз заинтересовались английские гранды. Ещё одним препятствием в вопросе перехода нападающего Луана из «Гремио» в «Спартак» является разговор бразильца с соотечественниками Неймаром и Габриэлом Жезусом, которые посоветовали нападающему не переезжать в Россию.
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