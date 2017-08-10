«Гремио» вышел в ¼ финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч
Бразильский «Гремио» отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес.
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В ответном матче 1/8 финала турнира бразильцы обыграли аргентинский клуб «Годой-Крус» со счётом 2:1 благодаря дублю Педро Роши в каждом из таймов. В первой игре «Гремио» также оказался сильнее аргентинцев (1:0).
Нападающий «Гремио» Луан, которым интересуется «Спартак», провёл на поле весь матч и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот. Форвард начал атаку, которая привела к голу на 59-й минуте.
К слову, трансфер форварда в московский клуб находится под угрозой срыва
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