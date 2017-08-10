Дибала выбрал в «Ювентусе» 10-й номер, освободившийся после ухода Погба
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в следующем сезоне будет выступать в туринском клубе под 10-м игровым номером, сообщает
пресс-служба чемпионов Италии.
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В прошлом сезоне Дибала играл под 21-м номером. «Десятка» освободилась в «Ювентусе» после перехода Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».
Ранее под 10-м игровым номером в составе туринского клуба выступали такие футболисты как Омар Сивори, Роберто Баджо, Мишель Платини и Алессандро Дель Пьеро.
«Ювентус» начнёт защиту чемпионского титула 19 августа домашней встречей с «Кальяри».
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