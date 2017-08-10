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10 августа 2017, 1:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дибала выбрал в «Ювентусе» 10-й номер, освободившийся после ухода Погба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в следующем сезоне будет выступать в туринском клубе под 10-м игровым номером, сообщает пресс-служба чемпионов Италии.

Нападающий <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибала</span> в следующем сезоне будет выступать в туринском клубе под 10-м игровым номером сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> чемпионов Италии. Увеличить
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В прошлом сезоне Дибала играл под 21-м номером. «Десятка» освободилась в «Ювентусе» после перехода Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

Ранее под 10-м игровым номером в составе туринского клуба выступали такие футболисты как Омар Сивори, Роберто Баджо, Мишель Платини и Алессандро Дель Пьеро.

«Ювентус» начнёт защиту чемпионского титула 19 августа домашней встречей с «Кальяри».

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