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10 августа 2017, 1:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бенфика» обыграла «Брагу» на старте нового сезона чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Футболисты «Бенфики» начали защиту титула чемпиона Португалии с домашней победы над «Брагой» в матче первого тура примейры сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Харис Сеферович (15-я минута), Жонас (30) и Эдуардо Сальвио (57). У гостей мяч забил Ахмед Хассан Кока (44).

В следующем туре чемпионата Португалии «Бенфика» сыграет на выезде с «Шавишем» 14 августа.

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