«Бенфика» обыграла «Брагу» на старте нового сезона чемпионата Португалии по футболу
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Бенфики» начали защиту титула чемпиона Португалии с домашней победы над «Брагой» в матче первого тура примейры сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Харис Сеферович (15-я минута), Жонас (30) и Эдуардо Сальвио (57). У гостей мяч забил Ахмед Хассан Кока (44).
В следующем туре чемпионата Португалии «Бенфика» сыграет на выезде с «Шавишем» 14 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter