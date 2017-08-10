«Бенфика» обыграла «Брагу» на старте нового сезона чемпионата Португалии по футболу

Встреча, прошедшая в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Харис Сеферович (15-я минута), Жонас (30) и Эдуардо Сальвио (57). У гостей мяч забил Ахмед Хассан Кока (44).

В следующем туре чемпионата Португалии «Бенфика» сыграет на выезде с «Шавишем» 14 августа.