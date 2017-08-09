Футболисты «Порту» разгромили «Эшторил» на старте нового сезона чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Мусса Марега (35-я и 62-я минуты), также по мячу забили Ясин Браими (54) и экс-защитник «Рубина» Иван Маркано (70).

В следующем матче чемпионата страны «Порту» сыграет на выезде с «Тонделой» 13 августа.