Футболисты «Порту» разгромили «Эшторил» на старте нового сезона чемпионата Португалии
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Порту» разгромили на своем поле «Эшторил» в матче первого тура чемпионата Португалии сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Мусса Марега (35-я и 62-я минуты), также по мячу забили Ясин Браими (54) и
В следующем матче чемпионата страны «Порту» сыграет на выезде с «Тонделой» 13 августа.