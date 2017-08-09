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9 августа 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Порту» разгромили «Эшторил» на старте нового сезона чемпионата Португалии

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Футболисты «Порту» разгромили на своем поле «Эшторил» в матче первого тура чемпионата Португалии сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая в среду на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Мусса Марега (35-я и 62-я минуты), также по мячу забили Ясин Браими (54) и экс-защитник «Рубина» Иван Маркано (70).

В следующем матче чемпионата страны «Порту» сыграет на выезде с «Тонделой» 13 августа.

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