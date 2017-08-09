Английское СМИ верит в перспективы Кабананги в «Лидс Юнайтед»

«Этим летом на «Элланд Роуд» [стадион «Лидса"] может перебраться еще одна неизвестная европейская звезда. Тренер Томас Кристиансен заинтересован в переходе форварда «Астаны» Жуниора Кабананги. 28-летний игрок национальной сборной ДР Конго наслаждается тем, как произносят его фамилию в центральноазиатской стране и борется в еврокубках. 24 гола в 47 играх в чемпионате, также, к примеру, он поражал ворота «Олимпиакоса» и БАТЭ. Будем надеяться, что он продолжит великолепно играть и в Англии. С его ростом он легко адаптируется к игре на втором этаже, которая требует хорошей «физики». В атаке он может составить очень мощный дуэт с Крисом Вудом. В Англии о нем практически не слышали, так что болельщики будут взволнованы. Его оценивают в 1,5 миллиона фунтов — для «Лидса» это вполне подъемная сумма», — пишет издание.



Также Кабананга находится в шорт-листе двух других английских клубов — «Халл Сити» и «Ноттингем Форест». Контракт Жуниора с «Астаной» заканчивается в декабре 2019 года.