«Мне нравится, как ведет себя Клопп». Джеррард — о ситуации Коутиньо
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард не оставил без внимания возможный трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону».
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее сообщалось, что представители каталонского клуба вылетели в Англию, чтобы завершить сделку по игроку. Ожидается, что переход игрока сборной Бразилии обойдется
«Мне очень нравится, как ведет себя Юрген Клопп. Он всячески пытается отговорить Коутиньо. Клопп делает все, чтобы сохранить этого парня в команде. То же самое касается и владельцев клуба. Все хотят, чтобы он остался.
«Ливерпуль» не нуждается в деньгах, это очевидно. У нас нет цели заработать на продаже ведущих игроков. В любом случае, решать Коутиньо. Если он намерен покинуть Англию, то это его выбор, — заявил Джеррард.
Стивен прекрасно помнит, как из «Ливерпуля» в «Барселону» переходили Хавьер Маскерано, а также Луис Суарес. Англичанин не мог не вспомнить об этом, говоря о Коутиньо.
«Мне было очень тяжело, когда Хавьер и Луис переехали в Испанию. Конечно, их можно понять — они из Южной Америки. Для любого парня оттуда это настоящая мечта — выступать за «Барселону». Помню те чувства, мне было действительно тяжело.
В каком клубе 31 окажется Коутиньо? Я молюсь, чтобы это был «Ливерпуль», — заключил
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