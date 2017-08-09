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Ранее сообщалось, что представители каталонского клуба вылетели в Англию, чтобы завершить сделку по игроку. Ожидается, что переход игрока сборной Бразилии обойдется сине-гранатовым в 90 млн евро.

«Мне очень нравится, как ведет себя Юрген Клопп. Он всячески пытается отговорить Коутиньо. Клопп делает все, чтобы сохранить этого парня в команде. То же самое касается и владельцев клуба. Все хотят, чтобы он остался.

«Ливерпуль» не нуждается в деньгах, это очевидно. У нас нет цели заработать на продаже ведущих игроков. В любом случае, решать Коутиньо. Если он намерен покинуть Англию, то это его выбор, — заявил Джеррард.

Стивен прекрасно помнит, как из «Ливерпуля» в «Барселону» переходили Хавьер Маскерано, а также Луис Суарес. Англичанин не мог не вспомнить об этом, говоря о Коутиньо.

«Мне было очень тяжело, когда Хавьер и Луис переехали в Испанию. Конечно, их можно понять — они из Южной Америки. Для любого парня оттуда это настоящая мечта — выступать за «Барселону». Помню те чувства, мне было действительно тяжело.