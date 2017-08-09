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9 августа 2017, 20:31 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Стала известна причина ухода Димитара Димитрова из «Иртыша»

Покинувший пост рулевого «Иртыша» болгарский специалист Димитар Димитров в скором времени возглавит «Лудогорец», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Руководство павлодарцев и сам болгарин решили прекратить сотрудничество. Уже в ближайшие дни Димитрову предстоит дебютировать на посту главного тренера самого успешного болгарского клуба последних лет — «Лудогорца», которому предстоит матч плей-офф Лиги Европы против «Судувы» Владимира Чебурина.

Димитров возглавил «Иртыш» 1-го июня 2015-го года, и сразу же выполнил задачу, поставленную перед ним — попадание в первую шестерку. В минувшем сезоне павлодарцы под его руководством стали бронзовыми призерами премьер-лиги.

Предложение от «Лудогорца» поступило ему еще в начале лета, но он предпочел остаться в «Иртыше», чтобы попытаться с командой успешно выступить в Лиге Европы. Но после дуэли с «Црвеной Звездой» боссы «Лудогорца» вновь повторили свое предложение. Руководство «Иртыша» решило, что не вправе удерживать специалиста.

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