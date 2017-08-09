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9 августа 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фиорентина» купила у «Ниццы» полузащитника Эйссерика

Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик продолжит карьеру в Италии.

25-летний футболист подписал с «Фиорентиной» контракт, рассчитанный до 2021 года, информирует официальный сайт итальянского клуба.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Эйссерик провел 29 матчей (23 — с первых минут), в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки.

По итогам прошлого сезона итальянской Серии А «Фиорентина» заняла восьмое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах.

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