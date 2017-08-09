К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Невероятный 222-миллионный трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» прогремел — и оставил вопрос: откуда парижане возьмут справку о доходах, чтобы объясниться с УЕФА? Обозреватель «СЭ» Александр ПРОСВЕТОВ ищет ответ.

ХИТРОУМНЫЙ ФИНТ ИЛИ РЫВОК НАПРОЛОМ? КАК «ПСЖ» ОБЪЯСНИТ СВОИ ОГРОМНЫЕ РАСХОДЫ?

В парижском клубе, несмотря на шумиху вокруг финансового fair play, демонстрируют подчеркнутое спокойствие. Плавали — знаем.

Три года назад «ПСЖ» уже наказывали за нарушение изобретенных Мишелем Платини положений. Тогда УЕФА счел необоснованным огромный спонсорский контракт клуба с Управлением туризма Катара, который и впрямь выглядел как перенос денег из одного кармана брюк в другой. На 200 миллионов евро в год рекламными проспектами, наверное, можно было бы, выложить весь парижский центр, включая Елисейские поля.

Последовала санкция — и «ПСЖ» пришлось придерживаться потолка зарплат и урезать трансферный бюджет. Но в итоге за примерное поведение и быстрое восстановление баланса УЕФА сократил клубу срок наказания с двух лет до одного года.

Было бы наивно полагать, что после этого «ПСЖ» предпринял бы динамовскую вылазку по принципу «авось проскочим». Нет, прежде чем покупать Неймара, все возможности дриблинга вокруг УЕФА, конечно же, изучила целая группа финансистов и юристов. Эти специалисты могли выработать сложную линию поведения — даже с расчетом на конечное победное разбирательство в суде, но в том, что налет на неймаровский контракт с 222 миллионами «отступных» не лихой наскок, можно не сомневаться.

На презентации Неймара президент «ПСЖ» Насер Аль-Хеллаифи шутил, предлагая тем, кто тревожится насчет финансового fair play, попить кофейку и успокоиться.

— Мы хотим соединить марку Неймара и бренд «ПСЖ». Мы с самого начала абсолютно открыты перед УЕФА и абсолютно спокойны, потому что действуем законно, — заявил катарец.

КАТАРСКИЙ ДОПИНГ.

Бесились в Каталонии.

— Если «ПСЖ» привезет «отступные» для Неймара, мы их не примем, — заявил за несколько часов до официального объявления о трансфере президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас. — Мы направим жалобу в УЕФА, Европейский Союз и Спортивный арбитражный суд и обличим нечестную конкуренцию, которая выражается в том, что известная страна, делая финансовые инъекции, отнимает игроков у одних и передает их другим. Ясно, что в случае с «ПСЖ» мы имеем дело с финансовым допингом.

Однако, нацепив на футболиста «ценник», который, правда, еще вчера казался в футболе финансовым эверестом, «Барселона» теперь бессильна. Раз прописаны «отступные», то игрока, так или иначе, можно увести.

— «ПСЖ» был наказан в 2014 году, но с той поры его доходы в огромной степени выросли, особенно спонсорская помощь, — заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Андреа Траверсо, ответственный в УЕФА за соблюдение финансового fair play. — Мы исходим из того, что такие клубы считают деньги. Если нет, они будут наказаны. Но воспрепятствовать им при покупках нельзя.

Все правильно: шикуй, если есть неодолимое желание, а откуда деньги, прокуратура разберется позже.

ПАРИЖУ МАЛО ОДНОЙ БРАЗИЛЬСКОЙ ЗВЕЗДЫ.

И все же, как оставаться в рамках правила, требующего от клубов- участников еврокубков не аккумулировать за три сезона дефицит на сумму более 30 миллионов евро, когда один трансфер Неймара стоит 222 миллиона? Кроме того сам игрок будет зарабатывать порядка 30 миллионов евро в год, да еще ему полагается бонус при подписании контракта, который оценивается разными источниками в пределах от 40 до 100 миллионов. Задача представляется нерешаемой даже при отнюдь не скромном 550-миллионном бюджете «ПСЖ».

Тем более что клуб уже приобрел за 15 миллионов у «Реал Сосьедад» 27-летнего левого защитника Юри Берчиче и собирается делать крупные покупки. Он завлекает французскую звездочку Кильяна Мбаппе (оценка 180 миллионов). Не получится — есть 25-летний полузащитник Филиппе Коутинью («Ливерпуль»), друг Неймара с юношеских сборных (100 миллионов). Наконец, Неймар и Дани Алвес, по данным чилийских СМИ, якобы уговаривают присоединиться к ним в Париже знакомого по «Барселоне» Алексиса Санчеса — вот вам теоретически третий вариант.

Кроме того, команде нужен опорник, способный действовать непосредственно перед линией обороны. Согласно L'Équipe, главный кандидат на эту позицию — 25-летний Данилу Перейра («Порту»), победитель Euro-2016 и участник Кубка конфедераций-2017.

«ПСЖ» хотел его приобрести еще год назад (Тиагу Мотте, как никак, вот-вот «стукнет» 35), но тогда не устроила сумма «отступных» в 60 миллионов евро. Теперь сундуки открыты, о чем свидетельствует астрономическая цена за Неймара.

Продажа Крыховяка, Хесе и Орье может принести 60 миллионов, трансфер нападающего Огюстена в «Лейпциг» оценивается в 13 миллионов. Можно попробовать избавиться от Ди Марии (70−80 миллионов), хотя ни клуб, ни аргентинец расставания не хотят. Могут проследовать на выход Матюиди, Лукас, Пасторе и Дракслер, но последний, несмотря на перспективу прямой конкуренции со стороны Неймара, тоже не склонен покидать Париж: если Эмери перейдет на систему игры 4−2−3−1, место немцу должно найтись. Так или иначе, наскрести по сусекам на Неймара да еще, возможно, Мбаппе едва ли реально, какие бы спонсорские волны не накатывали в последнее время на Париж.

НЕЙМАР ТОРГУЕТ ЛИЦОМ, НЕКИЙ ФОНД ПЛАТИТ.

Как предполагала L’Equipe, наиболее вероятный сценарий таков: Катар использует Неймара как «лицо» ЧМ-2022, бразилец получит за это деньги от какой-нибудь катарской организации и сам выкупит свой контракт. «ПСЖ» при этом как бы и ни при чем.

Экономическое издание Les Echos поддерживает эту версию.

— Поговаривают, что некий катарский фонд предложил Неймару сумму, выражаемую девятизначной цифрой, чтобы тот согласился стать символом ЧМ-2022, — пишет газета. — После этого вознаграждения нападающий мог бы целиком или частично погасить «отступные» «Барселоне» через компанию имиджевых прав, которой руководит его отец. При этом, что забавно, он перестал бы быть самым дорогостоящим футболистом мира — ведь формально обошелся бы «ПСЖ» даром.

Итак, ловкость ума и никакого мошенства? L’Equipe, однако, привела мнение эксперта УЕФА, которое должно бы насторожить Аль-Хеллаифи: «Все, что касается трансфера, начисляют на клуб, даже если платит третья сторона».

Впрочем, Восток дело тонкое. Возможно, катарцы и французы уже просчитали, как поставить на поток победы в Лиге чемпионов, завалить майками и сувенирами с Неймаром весь белый свет, да еще и устроить широкий сбор общественных средств в его пользу, поскольку тот, мол, будет радовать публику бесплатно.

Если же серьезно, то не исключаю, что «ПСЖ» идет напролом. Как и «Манчестер Сити», он не успел к «разделу капитала» до финансового fair play. И почему бы не перенести теперь дискуссию о справедливости такого положения в судебное поле? Штраф клуб заплатит и всякие ограничения выдержит — ему больше не надо будет никого приобретать. Если же временно дисквалифицируют, то футбол только проиграет от того, что в Лиге чемпионов не будет потенциально лучшего игрока мира, наследника Месси и Криштиану Роналду. Впрочем, это не более, чем рабочая версия.

«МАЛЫШ» МБАППЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПАРТНЕРОМ НЕЙМАРА?

Кильян Мбаппе ответил согласием на переход из «Монако» в «ПСЖ», чтобы присоединиться в его атаке к Неймару. С таким утверждением выступило французское телеообозрение Telefoot, на которое с начала среды сослался ряд французских медиаресурсов.

На 18-летнего нападающего повлиял звонок президента «ПСЖ» Насера Аль-Хеллаифи, который, впрочем, уже месяц находится на связи с семьей молодого дарования. Для Мбаппе интересно выступать рядом с Неймаром, а потому он якобы отдал предпочтение парижскому проекту, хотя его приглашают также «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити». Впрочем, вопрос о трансфере далеко не решен. Пока «ПСЖ» предложил «Монако» 155 миллионов евро.

ИСПАНЦЫ НЕ ОТПРАВЛЯЮТ ТРАНСФЕРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Королевская футбольная федерация Испании до сих пор не отправила федерации футбола Франции международный трансферный сертификат Неймара, что, вероятно, помешает звездному новичку дебютировать за новый клуб и во 2-м туре французского чемпионата. В воскресенье «ПСЖ» играет в Генгаме, где распродали все места на стадионе через несколько часов после того, как стало известно о переходе бразильца в парижскую команду.

Как сообщила французская лига, если формальности не будут соблюдены к вечеру четверга, «ПСЖ» не сможет заявить Неймара, и он пропустит еще одну игру.

Как известно, руководители каталонского клуба и испанской лиги возмущены тем, что «ПСЖ» использовал катарские деньги, выложив 222 миллиона евро. Они видят в этом злостное нарушение финансового fair play и, возможно, решили из вредности (или принципиальности) тянуть время с оформлением трансфера.

КЛОПП ОТПУСТИТ КОУТИНЬЮ?

Самые разнообразные слухи окружают возможный переход Филиппе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону». По данным El Periodico de Catalunya, уже в ближайшую пятницу бразильца представят как очередного новичка сине-гранатовых (после Нелсона Семеду и Жерара Деулофеу). Агент футболиста Джулиано Бартолуччи якобы уже согласовал условия личного контракта игрока. И «Барсе» осталось только найти компромисс в переговорах с английским клубом.

По другой информации, каталонцы топчутся на месте и за последние три недели не продвинулись в организации перехода ни на шаг. При этом английские СМИ тиражировали сообщения о приезде в Ливерпуль делегации из трех представителей «Барселоны». С ними то ли коротко пообщались и отправили обратно, то ли сразу указали на дверь, отказавшись обсуждать что-либо.

Юрген Клопп наотрез отказывается расставаться с нужным ему футболистом, а сам Коутинью вроде бы рвется в Испанию.

ДЕМБЕЛЕ СОБРАЛСЯ В КАТАЛОНИЮ?

Одновременно ходят разговоры о трансфере нападающего Усмана Дембеле, за которого «Боруссия» может получить от 120 до 150 миллионов евро. Купили его дортмундцы у «Ренна» год назад за… 15 миллионов. В среду руководители германского клуба отказались комментировать появляющуюся информацию. Тем временем Deutche Welle утверждает, что представители «Барсы» во вторник побывали в Германии и готовы потратить большую часть средств, полученных за Неймара, именно на юного француза.

ЗАТРАТЫ НА БРАЗИЛЬЦА ПОДЕЛЯТ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Необходимо учесть, что при определении, нарушил ли «ПСЖ» правила финансового fair play, все расходы, понесенные в связи с трансфером Неймара, будут делиться на пять лет — на срок контракта бразильца. То есть фактически парижскому клубу нужно оправдать не разовую трату в размере 500−600 миллионов евро («отступные» плюс зарплата и бонусы), а ежегодную в 100−120 миллионов. Тоже немалые деньги, но более сопоставимые с доходами парижан.

«САНТОС» ТРЕБУЕТ СВОЮ ДОЛЮ

Бразильский «Сантос», откуда Неймар перешел в «Барселону» требует от каталонцев 13,4 миллиона евро. 8,9 миллиона — свой процент от трансфера нападающего в «ПСЖ», и еще 4,5 миллиона — за отмененный товарищеский матч с «Барсой». Каталонцы, в свою очередь, не намерены платить «Сантосу» за продажу форварда. Аргумент простой: продажи и трансфера не было. Игрок сам выкупил свой контракт и как свободный агент заключил соглашение с «ПСЖ». Не исключено, финансовый спор придется решать в ФИФА.