Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30636556/
9 августа 2017, 19:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» объявил о расставании с Димитровым

Главный тренер футбольного клуба «Иртыш» Димитар Димитров покидает свой пост.

Главный тренер футбольного клуба Иртыш <span class=error>Димитар</span> <span class=error>Димитров</span> покидает свой пост. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, возглавил «Иртыш» болгарский специалист в июне 2015 года. В сезоне 2016 года с павлодарской командой завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана, тем самым выведя ФК «Иртыш» в Лигу Европы на следующий сезон 2017/2018. В нынешнем году в качестве главного тренера провел 28 матчей во всех турнирах, одержал 12 побед, сыграл 8 матчей вничью и потерпел 8 поражений.

Завтра, 10 августа, в 18:30, перед началом тренировки «Иртыша» состоится пресс-конференция, на которой болгарский специалист попрощается с командой.

Иртыш П
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»