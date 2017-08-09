«Иртыш» объявил о расставании с Димитровым
Главный тренер футбольного клуба «Иртыш» Димитар Димитров покидает свой пост.
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Напомним, возглавил «Иртыш» болгарский специалист в июне 2015 года. В сезоне 2016 года с павлодарской командой завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана, тем самым выведя ФК «Иртыш» в Лигу Европы на следующий сезон 2017/2018. В нынешнем году в качестве главного тренера провел 28 матчей во всех турнирах, одержал 12 побед, сыграл 8 матчей вничью и потерпел 8 поражений.
Завтра, 10 августа, в 18:30, перед началом тренировки «Иртыша» состоится
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