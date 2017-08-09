Защитник Деннис Аого, выступавший ранее за «Шальке», стал футболистом «Штутгарта»

Немецкий футболист подписал со «Штутгартом» контракт сроком до 30 июня 2019 года. Состав своей новой команды 30-летний Аого пополнил на правах свободного агента, так как его контракт с «Шальке» истек этим летом.

В активе Аого всего 213 матчей в немецкой бундеслиге за «Фрайбург» (2005−2008), «Гамбург» (2008−2013) и «Шальке» (2013−2017). Также он провел 45 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы за «Шальке» и «Гамбург».