Защитник Деннис Аого, выступавший ранее за «Шальке», стал футболистом «Штутгарта»
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт. Защитник Деннис Аого стал футболистом «Штутгарта», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Немецкий футболист подписал со «Штутгартом» контракт сроком до 30 июня 2019 года. Состав своей новой команды 30-летний Аого пополнил на правах свободного агента, так как его контракт с «Шальке» истек этим летом.
В активе Аого всего 213 матчей в немецкой бундеслиге за «Фрайбург» (2005−2008), «Гамбург» (2008−2013) и «Шальке» (2013−2017). Также он провел 45 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы за «Шальке» и «Гамбург».
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