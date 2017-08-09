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9 августа 2017, 18:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игроки «Астаны» встретились с подростками, совершившими правонарушения

Прокуратура города Астана совместно со столичным футбольным клубом, который входит в состав Президентского клуба «Астана», организовали встречу несовершеннолетних подростков, совершивших правонарушения, с лидерами трехкратных чемпионов Казахстана.

Прокуратура города <span class=error>Астана</span> совместно со столичным футбольным клубом который входит в состав Президентского клуба <span class=error>Астана</span> организовали встречу несовершеннолетних подростков совершивших правонарушения с лидерами трехкратных чемпионов Казахстана. Увеличить
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Футболисты Дмитрий Шомко и Ненад Эрич рассказали на своем примере, как можно за счет труда, правильно поставленной цели и огромного желания, стать профессиональным спортсменами..

Подростки с большим интересом слушали лидеров столичной команды, попутно задавая вопросы и получая на них исчерпывающие ответы..

Ну, а после вручения памятных подарков с символикой «Астаны» и фотосессии с игроками основного состава клуба, третий год подряд пробившегося в групповой этап еврокубков, ребята получили возможность поиграть в футбол с Сергеем Малым и Срджаном Граховацем..

В конце мероприятия, по инициативе социального партнера — Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», подростки были приглашены на ближайший домашний матч «Астаны» в рамках плей-офф Лиги Чемпионов против шотландского «Селтика».

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