Игроки «Астаны» встретились с подростками, совершившими правонарушения

Футболисты Дмитрий Шомко и Ненад Эрич рассказали на своем примере, как можно за счет труда, правильно поставленной цели и огромного желания, стать профессиональным спортсменами..



Подростки с большим интересом слушали лидеров столичной команды, попутно задавая вопросы и получая на них исчерпывающие ответы..



Ну, а после вручения памятных подарков с символикой «Астаны» и фотосессии с игроками основного состава клуба, третий год подряд пробившегося в групповой этап еврокубков, ребята получили возможность поиграть в футбол с Сергеем Малым и Срджаном Граховацем..



В конце мероприятия, по инициативе социального партнера — Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», подростки были приглашены на ближайший домашний матч «Астаны» в рамках плей-офф Лиги Чемпионов против шотландского «Селтика».