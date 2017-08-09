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9 августа 2017, 18:34 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Модрич пропустит первый матч за Суперкубок Испании против «Барселоны»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не сможет принять участие впервой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны», информирует AS.

Дело в том, что в ответном матче Суперкубка страны-2014 против «Атлетико» хорват получил красную карточку, которая стала первой и единственной в его профессиональной карьере. Эта дисквалификация на одну встречу турнира перенеслась на предстоящий поединок на «Камп Ноу». Игра «Барселона» — «Реал» состоится 14 августа в 02:00 по времени Астаны.

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