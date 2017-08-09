СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о контракте с Ибрагимовичем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. «Манчестер Юнайтед» из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Сейчас 35-летний швед является свободным агентом и восстанавливается после травмы в тренировочном комплексе «Манчестер Юнайтед». Ранее агент футболиста Мино Райола заявлял, что игрок имеет множество предложений из разных лиг и со стопроцентной вероятностью продолжит карьеру в Европе.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в активе шведского форварда 10 результативных передач.