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9 августа 2017, 18:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о контракте с Ибрагимовичем

ТАСС, 9 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, который провел в команде прошлый сезон, о подписании контракта. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

<em>ТАСС 9 августа. </em>Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед ведет переговоры со шведским нападающим <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем который провел в команде прошлый сезон о подписании контракта. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports. Увеличить
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Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. «Манчестер Юнайтед» из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Сейчас 35-летний швед является свободным агентом и восстанавливается после травмы в тренировочном комплексе «Манчестер Юнайтед». Ранее агент футболиста Мино Райола заявлял, что игрок имеет множество предложений из разных лиг и со стопроцентной вероятностью продолжит карьеру в Европе.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в активе шведского форварда 10 результативных передач.

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