Ларссон: Прислушавшись к идеям Слуцкого, понял, что хочу быть частью «Халл Сити»
Шведский полузащитник Себастьян Ларссон, который 9 августа подписал контракт с «Халл Сити», рассказал, почему решил принять предложение.
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«Это был подходящий момент. Проведя много времени в одном клубе, а я провёл шесть лет в “Сандерленде”, начал чувствовать, что нуждаюсь в новом вызове. Поговорив с главным тренером, прислушавшись к его идеям и услышав цели на сезон, я понял, что хочу быть частью этого. Разговор с тренером заставил меня понять, что это будет правильный шаг. Я слышал хорошие вещи о нём, о том, как он работает», — цитирует Ларссона