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9 августа 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ларссон: Прислушавшись к идеям Слуцкого, понял, что хочу быть частью «Халл Сити»

Шведский полузащитник Себастьян Ларссон, который 9 августа подписал контракт с «Халл Сити», рассказал, почему решил принять предложение.

Шведский полузащитник Себастьян <span class=error>Ларссон</span> который 9 августа подписал контракт с <span class=error>Халл</span> Сити рассказал почему решил принять предложение. Увеличить
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«Это был подходящий момент. Проведя много времени в одном клубе, а я провёл шесть лет в “Сандерленде”, начал чувствовать, что нуждаюсь в новом вызове. Поговорив с главным тренером, прислушавшись к его идеям и услышав цели на сезон, я понял, что хочу быть частью этого. Разговор с тренером заставил меня понять, что это будет правильный шаг. Я слышал хорошие вещи о нём, о том, как он работает», — цитирует Ларссона пресс-служба клуба.

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