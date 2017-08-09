Ларссон: Прислушавшись к идеям Слуцкого, понял, что хочу быть частью «Халл Сити»

«Это был подходящий момент. Проведя много времени в одном клубе, а я провёл шесть лет в “Сандерленде”, начал чувствовать, что нуждаюсь в новом вызове. Поговорив с главным тренером, прислушавшись к его идеям и услышав цели на сезон, я понял, что хочу быть частью этого. Разговор с тренером заставил меня понять, что это будет правильный шаг. Я слышал хорошие вещи о нём, о том, как он работает», — цитирует Ларссона пресс-служба клуба.