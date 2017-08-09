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9 августа 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зоран Тошич: Продолжу карьеру не в России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил о том, что продолжает вести переговоры о подписании контракта с новым клубом.

Бывший полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> сообщил о том что продолжает вести переговоры о подписании контракта с новым клубом. Увеличить
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По словам хавбека, он продолжит карьеру за пределами России. Напомним, серб покинул армейцев летом на правах свободного агента.

— Продолжаем вести переговоры с агентом. Пока не могу раскрыть подробности, в какой клуб перейду, — сказал Тошич. — Все должно решиться через два-три дня.

— Хотя бы страну назовете?

— Пока не могу, потерпите немного.

— Это Россия?

— Нет. Продолжу карьеру в другой стране.

В прошлом сезоне Тошич провел за красно-синих 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны клубов Турции, России и ОАЭ. (Павел ГУРЕВИЧ).
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