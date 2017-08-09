Зоран Тошич: Продолжу карьеру не в России
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил о том, что продолжает вести переговоры о подписании контракта с новым клубом.
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По словам хавбека, он продолжит карьеру за пределами России. Напомним, серб покинул армейцев летом на правах свободного агента.
— Продолжаем вести переговоры с агентом. Пока не могу раскрыть подробности, в какой клуб перейду, — сказал Тошич. — Все должно решиться через
— Хотя бы страну назовете?
— Пока не могу, потерпите немного.
— Это Россия?
— Нет. Продолжу карьеру в другой стране.
В прошлом сезоне Тошич провел за
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