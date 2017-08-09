Халк: Сделал правильный выбор, переехав в Китай

«Я не был разочарован выбором. Когда ты приходишь клуб, ты хочешь показать свою лучшую игру и давать команде результат. Мне посчастливилось дебютировать, забить гол, но потом у меня была травма, поэтому мне пришлось сделать операцию в конце сезона. В этом году я гораздо лучше выступаю, слава богу, всё идёт хорошо. Я считаю, что мы с семьёй сделали правильный выбор, я очень счастлив в Шанхае, и моя семья тоже.

Чемпионаты России и Китая, конечно, отличаются. Здесь лимит иностранцев — три человека, в России же допускается выход на поле шести легионеров. Таким образом, вы можете ещё больше усилить свою команду. Не то чтобы уровень в Китае слаб. Китайские футболисты становятся лучше с каждым годом. Лига очень хорошо развивается, но жаль, что они допускают играть только трём иностранцам на поле одновременно.

Не жалею ли, что не поиграл в ведущих клубах Европы? Нет, я никогда не жалел о своих решениях. Я завоёвывал с клубами титулы, играл за свою национальную команду, выступал на чемпионат мире. Это было очень полезно для меня, и я ни о чём не пожелал. Слава богу, что решения, которые я сделал, были успешными.

В футболе вы никогда не знаете, что может случиться, это коробка с сюрпризами. Я был в «Порту», у меня был контракт на четыре года, но меня купил «Зенит». Затем в России у меня действовало соглашения на три года, но меня взял «Шанхай». Таким образом, вы никогда не знаете, что может случиться. Я очень счастлив здесь, но я не знаю, что будет завтра. У меня ещё три года контракта, я оставляю своё будущее в руках бога, — цитирует Халка Lance.

В текущем сезоне Халк провёл во всех турнирах 31 матч, забил 21 гол и сделал 12 передач.