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9 августа 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Барселона» не отдает «ПСЖ» трансферный сертификат Неймара

Дебют форварда Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен, сообщает L’Equipe.

Дебют форварда <span class=error>Неймара</span> за <span class=error>ПСЖ</span> вновь может быть отложен сообщает L'Equipe. Увеличить
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Бывший клуб бразильца до сих пор не отправил трансферный сертификат игрока в «ПСЖ». Из-за этого французы не могут заявить игрока для выступления в чемпионате Франции.

Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет в воскресенье в гостях с «Генгамом». И чтобы успеть внести Неймара в заявку на игру, клубу необходимо получить документы до полуночи субботы.

При этом «Барселона» может задерживать трансферный сертификат Неймара до 18 августа, после чего он перейдет в «ПСЖ» автоматически.

Добавим, что после двух дней отдыха Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ» и готовится сыграть с «Генгамом».

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