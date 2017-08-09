«Барселона» не отдает «ПСЖ» трансферный сертификат Неймара
Дебют форварда Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен, сообщает L’Equipe.
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Бывший клуб бразильца до сих пор не отправил трансферный сертификат игрока в «ПСЖ».
Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет в воскресенье в гостях с «Генгамом». И чтобы успеть внести Неймара в заявку на игру, клубу необходимо получить документы до полуночи субботы.
При этом «Барселона» может задерживать трансферный сертификат Неймара до 18 августа, после чего он перейдет в «ПСЖ» автоматически.
Добавим, что после двух дней отдыха Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ» и готовится сыграть с «Генгамом».
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