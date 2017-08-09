Футболист сборной Швеции Ларссон подписал контракт с «Халлом» Слуцкого

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Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на один сезон.

«У меня были и другие варианты, но решил что это (переход в “Халл”) лучшее решение. Не могу дождаться того момента, когда начну играть за новую команду», — сообщил Ларрсон.

Предыдущим клубом шведского футболиста был английский «Сандерленд» (2011−2017), также он выступал за «Арсенал» (2004−2007) и «Бирменгем» (2006−07, 2007−11). В активе игрока 90 матчей за сборную Швеции и шесть голов.

Слуцкий возглавил «Халл» в июне, став первым российским тренером в Англии. Клуб выступает в чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии. В первом туре «Халл» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). В следующем туре «Халл» на своем поле примет «Бертон» 12 августа.