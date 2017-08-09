Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30632633/
9 августа 2017, 14:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл Сити» объявил о переходе Себастьяна Ларссона

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон продолжит карьеру в «Халл Сити».

Полузащитник сборной Швеции Себастьян <span class=error>Ларссон</span> продолжит карьеру в <span class=error>Халл</span> Сити. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

32-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал однолетний контракт. Ларссон уже приступил к тренировкам в составе «Халл Сити».

«Я рад быть здесь и с нетерпением жду первую игру. У меня были некоторые варианты, но я чувствовал, что это наилучший для меня», — сказал Ларссон.

На протяжении карьеры Себастьян Ларссон играл за «Арсенал» и «Бирмингем Сити», а с 2011 года выступал в составе «Сандерленда». В футболке «чёрных котов» швед провёл 203 матча, забил 14 голов и отдал 23 результативные передачи.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?