Генеральный менеджер «Астаны» раскритиковал новый курс развития «Кайрата»
Генеральный менеджер ФК «Астана» Саян Хамитжанов заявил, что новый вектор развития «Кайрата» может ослабить весь казахстанский футбол, сообщает dixinews.kz.
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— Ваш главный конкурент — алматинский «Кайрат» решил сменить курс развития и сделать ставку на местных молодых воспитанников. В связи с этим, в краткосрочной перспективе, очевидно, что алматинцы откажутся от больших амбиций. После этого «Астане» задышалось спокойнее от того, что «Кайрат» выбрал другую стратегию существования?
— Я от души переживаю за алматинский клуб. Переживаю за Кайрата Боранбаева и как за человека, к которому отношусь с большим уважением, и как за футбольного менеджера, который очень много делает для своего клуба. На мой взгляд, «Кайрат» находится на правильном пути в своем развитии. У алматинцев очень сильный руководитель, который выстроил инфраструктуру фантастического уровня, грамотный менеджмент и очень хороший подбор футболистов. Вспомните, как «Кайрат» в текущем сезоне разгромил нас 3:0 в Алматы! Нам попросту нечего было противопоставить «Кайрату», когда алматинцы были «на ходу». У «Кайрата» очень серьезная команда. Я считаю, что единственное слабое звено алматинского клуба — позиция главного тренера. Кайрату Советаевичу нужно только угадать с тренером и алматинский клуб заявит о себе как в Казахстане, так и на международной арене!
— Но «Кайрат» уже утвердил кандидатуру нового главного тренера клуба, который начал свой путь в своем новом клубе с победы!
— При всем уважении к Карлосу Ферреру, его можно рассматривать лишь как тренера на короткий промежуток времени, например, как сейчас, «доиграть сезон». Футбол не обмануть — до прихода в «Кайрат» Феррер работал лишь с юношами, а алматинцам нужен опытный специалист, который умеет добиваться результата со взрослыми, состоявшимися игроками.
— Возможно ли то, что заявление Кайрата Боранбаева о принятии нового вектора развития клуба было сказано на эмоциях?
— Да, скорее всего. Боранбаев — отличный бизнесмен, но и он уже устал вкладывать в проект, который не дает результата. Я переживаю, что от новаций «Кайрата», если клуб будет двигаться по этому новому, довольно спорному вектору развития, может пострадать весь казахстанский футбол! Благодаря конкуренции последних лет, в рамках соперничества «Астаны» и «Кайрата», мы оба стали сильнее! Мы конкурируем в трансферах, в итоговых результатах, в работе
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