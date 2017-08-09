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9 августа 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Генеральный менеджер «Астаны» раскритиковал новый курс развития «Кайрата»

Генеральный менеджер ФК «Астана» Саян Хамитжанов заявил, что новый вектор развития «Кайрата» может ослабить весь казахстанский футбол, сообщает dixinews.kz.

Хамитжанов считает что алматинцы могут ослабить весь казахстанский футбол. Увеличить
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— Ваш главный конкурент — алматинский «Кайрат» решил сменить курс развития и сделать ставку на местных молодых воспитанников. В связи с этим, в краткосрочной перспективе, очевидно, что алматинцы откажутся от больших амбиций. После этого «Астане» задышалось спокойнее от того, что «Кайрат» выбрал другую стратегию существования?

— Я от души переживаю за алматинский клуб. Переживаю за Кайрата Боранбаева и как за человека, к которому отношусь с большим уважением, и как за футбольного менеджера, который очень много делает для своего клуба. На мой взгляд, «Кайрат» находится на правильном пути в своем развитии. У алматинцев очень сильный руководитель, который выстроил инфраструктуру фантастического уровня, грамотный менеджмент и очень хороший подбор футболистов. Вспомните, как «Кайрат» в текущем сезоне разгромил нас 3:0 в Алматы! Нам попросту нечего было противопоставить «Кайрату», когда алматинцы были «на ходу». У «Кайрата» очень серьезная команда. Я считаю, что единственное слабое звено алматинского клуба — позиция главного тренера. Кайрату Советаевичу нужно только угадать с тренером и алматинский клуб заявит о себе как в Казахстане, так и на международной арене!

— Но «Кайрат» уже утвердил кандидатуру нового главного тренера клуба, который начал свой путь в своем новом клубе с победы!

— При всем уважении к Карлосу Ферреру, его можно рассматривать лишь как тренера на короткий промежуток времени, например, как сейчас, «доиграть сезон». Футбол не обмануть — до прихода в «Кайрат» Феррер работал лишь с юношами, а алматинцам нужен опытный специалист, который умеет добиваться результата со взрослыми, состоявшимися игроками.

— Возможно ли то, что заявление Кайрата Боранбаева о принятии нового вектора развития клуба было сказано на эмоциях?

— Да, скорее всего. Боранбаев — отличный бизнесмен, но и он уже устал вкладывать в проект, который не дает результата. Я переживаю, что от новаций «Кайрата», если клуб будет двигаться по этому новому, довольно спорному вектору развития, может пострадать весь казахстанский футбол! Благодаря конкуренции последних лет, в рамках соперничества «Астаны» и «Кайрата», мы оба стали сильнее! Мы конкурируем в трансферах, в итоговых результатах, в работе пресс-служб, в работе с болельщиками, имиджевых вопросах и именно благодаря этому соперничеству каждый из нас становится лучше. Я уверен, что у «Астаны», условно, завтра, будут проблемы в матчах еврокубков если в лице «Кайрата» мы потеряем конкурента. Возьмите любой клубный европейский чемпионат — например, в Испании, противостояние «Барселоны» и «Реала» держит оба клуба в тонусе, в Англии — соперничество «Челси» с клубами Манчестера и так далее. Без конкуренции не будет прогресса! Это правило работает и в футболе, и в бизнесе. Только конкуренция вывела европейский футбол на его нынешний уровень!

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