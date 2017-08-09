Генеральный менеджер «Астаны» раскритиковал новый курс развития «Кайрата»

— Ваш главный конкурент — алматинский «Кайрат» решил сменить курс развития и сделать ставку на местных молодых воспитанников. В связи с этим, в краткосрочной перспективе, очевидно, что алматинцы откажутся от больших амбиций. После этого «Астане» задышалось спокойнее от того, что «Кайрат» выбрал другую стратегию существования?

— Я от души переживаю за алматинский клуб. Переживаю за Кайрата Боранбаева и как за человека, к которому отношусь с большим уважением, и как за футбольного менеджера, который очень много делает для своего клуба. На мой взгляд, «Кайрат» находится на правильном пути в своем развитии. У алматинцев очень сильный руководитель, который выстроил инфраструктуру фантастического уровня, грамотный менеджмент и очень хороший подбор футболистов. Вспомните, как «Кайрат» в текущем сезоне разгромил нас 3:0 в Алматы! Нам попросту нечего было противопоставить «Кайрату», когда алматинцы были «на ходу». У «Кайрата» очень серьезная команда. Я считаю, что единственное слабое звено алматинского клуба — позиция главного тренера. Кайрату Советаевичу нужно только угадать с тренером и алматинский клуб заявит о себе как в Казахстане, так и на международной арене!

— Но «Кайрат» уже утвердил кандидатуру нового главного тренера клуба, который начал свой путь в своем новом клубе с победы!

— При всем уважении к Карлосу Ферреру, его можно рассматривать лишь как тренера на короткий промежуток времени, например, как сейчас, «доиграть сезон». Футбол не обмануть — до прихода в «Кайрат» Феррер работал лишь с юношами, а алматинцам нужен опытный специалист, который умеет добиваться результата со взрослыми, состоявшимися игроками.

— Возможно ли то, что заявление Кайрата Боранбаева о принятии нового вектора развития клуба было сказано на эмоциях?