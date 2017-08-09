Президент «Галатасарая» подтвердил интерес к полузащитнику «Барселоны» Турану
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран интересен «Галатасараю», руководство которого работает над осуществлением трансфера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом в интервью Hurriyet рассказал президент турецкого клуба Дурсун Озбек.
«Арда Туран — настоящий фанат “Галатасарая”. Он игрок, которого я люблю. Как футболист, он здорово игра за клуб и был его послом. Арда настоящий сын “Галатасарая”. Нашим самым большим желанием является возвращение Арды в “Галатасарай”. Хотим, чтобы он завершил здесь карьеру. Мы работаем над тем, чтобы мечта стала реальностью», — сказал Озбек.
По информации испанской прессы «Галатасарай» рассматривает вариант с арендой на год и готов заплатить «Барселоне» € 2,5 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter