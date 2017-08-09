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9 августа 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Галатасарая» подтвердил интерес к полузащитнику «Барселоны» Турану

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран интересен «Галатасараю», руководство которого работает над осуществлением трансфера.

Полузащитник Барселоны <span class=error>Арда</span> <span class=error>Туран</span> интересен Галатасараю руководство которого работает над осуществлением трансфера. Увеличить
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Об этом в интервью Hurriyet рассказал президент турецкого клуба Дурсун Озбек.

«Арда Туран — настоящий фанат “Галатасарая”. Он игрок, которого я люблю. Как футболист, он здорово игра за клуб и был его послом. Арда настоящий сын “Галатасарая”. Нашим самым большим желанием является возвращение Арды в “Галатасарай”. Хотим, чтобы он завершил здесь карьеру. Мы работаем над тем, чтобы мечта стала реальностью», — сказал Озбек.

По информации испанской прессы «Галатасарай» рассматривает вариант с арендой на год и готов заплатить «Барселоне» € 2,5 млн.

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