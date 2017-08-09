Алексис пропустит матч 1-го тура АПЛ с «Лестером»
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес пропустит стартовый матч своего клуба с «Лестер Сити» в чемпионате Англии.
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«У Санчеса были боли в животе, которые он ощутил в воскресенье утром. Он выбыл, но ненадолго. Пропустит одну или две недели. Конечно, Алексис Санчес — это потеря для нас», — цитирует французского специалиста The Telegraph.
При этом Венгер отметил, что что отсутствие чилийского форварда никак не связано со слухами по поводу его будущего. Матч «Арсенал» — «Лестер» запланирован на 11 августа.
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