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9 августа 2017, 11:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алексис пропустит матч 1-го тура АПЛ с «Лестером»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес пропустит стартовый матч своего клуба с «Лестер Сити» в чемпионате Англии.

Нападающий Арсенала <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> пропустит стартовый матч своего клуба с <span class=error>Лестер</span> Сити в чемпионате Англии. Увеличить
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Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«У Санчеса были боли в животе, которые он ощутил в воскресенье утром. Он выбыл, но ненадолго. Пропустит одну или две недели. Конечно, Алексис Санчес — это потеря для нас», — цитирует французского специалиста The Telegraph.

При этом Венгер отметил, что что отсутствие чилийского форварда никак не связано со слухами по поводу его будущего. Матч «Арсенал» — «Лестер» запланирован на 11 августа.

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