Алексис пропустит матч 1-го тура АПЛ с «Лестером»

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Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«У Санчеса были боли в животе, которые он ощутил в воскресенье утром. Он выбыл, но ненадолго. Пропустит одну или две недели. Конечно, Алексис Санчес — это потеря для нас», — цитирует французского специалиста The Telegraph.

При этом Венгер отметил, что что отсутствие чилийского форварда никак не связано со слухами по поводу его будущего. Матч «Арсенал» — «Лестер» запланирован на 11 августа.