Переход Сигурдссона из «Суонси» в «Эвертон» за € 50 млн может сорваться

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Ранее главный тренер «ирисок» Рональд Куман сообщил, что переход близок к завершению — в СМИ говорилось о трансфере стоимостью £ 45 млн (около € 50 млн).

Однако, как сообщает The Telegraph, недавно «Суонси» решил пересмотреть условия сделки, и теперь переход Сигурдссона может не состояться.

В прошлом сезоне Гилфи Сигурдссон, чей контракт действует до лета 2020 года, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 38 матчах АПЛ.