Почему «Астане» не стоит удерживать Кабанангу и Твумаси, или кто еще может уехать за границу

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Оба футболиста не опускаются ниже своего уровня. При этом Кабананга серьезно прибавил за прошедший год. И в этом сезоне как никогда близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром премьер-лиги. На данный момент он всего на один мяч отстает от форварда «Кайрата» Жерара Гоу, в активе которого 15 голов.

В то же время Жуниор в отличие от того же Гоу способен сыграть не только на позиции ярковыраженного форварда, но справа или слева. Такая вариативность в атаке играет только в плюс. Кроме того, Кабананга достаточно техничный футболист, умеющий вести и верховую борьбу. Поэтому неслучаен интерес к нему со стороны английских команд — «Ноттингема Форреста», «Лидса» и «Халл Сити».

Понятно, что это не топовые клубы. Зато имеют свою историю, да и чемпионшип будет во много раз посильнее казахстанской премьер-лиги. Так что Кабананге стоит всерьез задуматься о смене клубной прописки при предметной заинтересованности потенциальных работодателей. Ну, а «Астана» может на этом заработать. Почему бы нет? 1,5 миллиона фунтов — тоже деньги. Тем более Жуниору уже 28 лет, больше просто не дадут.

Патрику Твумаси только 23 года. С его продажей можно повременить, если, конечно, не поступит выгодное предложение. Ганец более разноплановый и креативный игрок, вследствие чего за него нужно торговаться. И потом в случае продажи вышеупомянутых игроков необходимо искать достойную замену.

Впрочем, в этом отношении «Астана» умеет также работать. Сумела же подписать Ивана Маевского, ставшего равноценной заменой Рохеру Каньясу. Хотя еще в прошлом сезоне казалось, что колумбиец незаменим на своей позиции. Это говорит о том, что в стане чемпионов начали понимать, что незаменимых не бывает. Даже сегодня в игре астанчан не ощущается отсутствие Неманьи Максимовича. А ведь игрок был далеко не слабый.

Другое дело, что и на Ивана Маевского могут положить глаз другие клубы. Белорус с первых туров начал доказывать свою состоятельность. Сейчас он один из ведущих футболистов «Астаны». Именно его успешная игра в средней линии заставила Станимира Стойлова отказаться от возвращения в команду Рохера Каньяса, отыгравшего за АПОЭЛ полгода на правах аренды. Маевский — мозг нынешней «Астаны»: спокойно ведет игру, выбирая разные направления атаки.

Единственный его минус — отсутствие поставленного удара, в результате чего часто предпочитает бить на технику. Но его диспетчерские качества спокойно нивелируют этот пробел. Нисколько не удивимся, если по завершении сезона ему поступят заманчивые предложения из российских клубов, решающих серьезные задачи в ФНЛ. Даже можно сказать, что после африканских легионеров он является третьим игроком, стоящим на «выход» благодаря хорошей игре, а не вопреки.

Каким бы ни было решение «Астаны» в отношении этих игроков, надеемся, оно будет верным для всех сторон. Главное, что команда становится узнаваемой в Европе. И только в очередной раз порадуемся за нее, если в раунде плей-офф Лиги чемпионов возьмет реванш у «Селтика».

Напомним, что первая игра данной стадии пройдет 16 августа в Глазго. Ответная встреча состоится 22-го числа в столице Казахстана. Интерес к Жуниору Кабананге проявляют интерес английские клубы из чемпионшипа, а также польская «Легия». Патриком Твумаси заинтересовался турецкий «Бурсаспор».