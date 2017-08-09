Волшебный второй год Моуринью. Три причины, почему «МЮ» выстрелит в этом сезоне

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ВОЛШЕБНЫЙ ВТОРОЙ СЕЗОН

На второй сезон Моуринью всегда дает результат. Всегда. Во второй полный сезон с Порту он взял Лигу чемпионов, установил рекорд по количеству очков в чемпионате Португалии. В «Челси» на второй год Моуринью снова взял АПЛ и вполне мог взять ЛЧ. Если бы не одно но: «Барселона» Райкарда, которая была на пике. Как и Роналдиньо.

С «Интером» португалец совершил невозможное — выиграл ЛЧ с Пандевым в стартовом составе. Больше добавить нечего. Это как с Баженовым завоевать Примеру. Кстати, в первый сезон Моуринью «Интер» был сер, как и до прихода Особенного. Но во втором — после ключевой покупки Снейдера — была повержена «Барса», а в финале бита «Бавария».

В «Реале» на второй сезон Моуринью, наконец, опередил великую «Барселону» Гвардиолы. Переиграть ту команду на длинной дистанции не мог никто — кроме команды португальца. Взять Лигу чемпионов «Реалу» помешал удар Рамоса в небеса в полуфинале с «Баварией». По игровым характеристикам тот состав мадридцев уже был готов к большой победе. Что в итоге и случилось, но чуть позже.

Вернувшись в «Челси», Моуринью потратил первый год на выборку состава, а затем снова победил — вернув титул АПЛ «синим».

ПОТЕНЦИАЛ

Другое важнейшее качество Моуринью — он выжимает из футболистов максимум. Множество игроков при нем показывали свой лучший футбол. Лэмпард никогда не был так хорош, как в сезонах — 2004/2005 и 2005/2006. Сравнить можно, пожалуй, лишь один год — при Хиддинке. Когда построенный Моуринью «Челси» в последний раз показывал топ-уровень. Выигранный финал у «Баварии» при Ди Маттео — при всем уважении к легендам — назвать высочайшей точкой полета нельзя. Немцы были на голову сильнее, но сами упустили победу.

Снейдер никогда больше, кроме сезона, в котором вместе с Моуринью взял требл в «Интере», не приближался к «Золотому мячу». Милито никогда не подходил даже близко к уровню дубля против «Баварии» в самом главном матче сезона. Терри был лучшим в Англии при Моуринью — и вновь им стал во второй приход португальца, уже на закате карьеры. Было время, когда Озил не пропадал в важнейших матчах — да, у Моуринью в «Реале». Азар вышел на уровень лучшего в АПЛ именно при португальце. При нем же Виллиан оклемался от поездки в «Анжи» и РФПЛ. В общем, примеров — море.

За прошедший сезон, например, в «МЮ» также сильно прибавил Эррера. Наверняка, выдаст сильнейший сезон Лукаку, проведший качественные предсезонные сборы. В «Эвертоне» он доказал, что может забивать. Теперь надо это подтвердить при ином уровне ответственности. А Матич, возможно, перехватит первенство среди опорников у Канте.

Состав «МЮ» пышит потенциалом. То, что раскрывать его Моуринью умеет, вопросов нет. Осталось дождаться — когда?

ХАРАКТЕР

Команды Моуринью — это, прежде всего, характер. Именно за счет него «Интер» выстоял в Барселоне после симуляции Бускетса и несправедливого удаления Мотты. Более часа, играя в меньшинстве, терпел тот «Интер». Ни одна команда в мире и полчаса не выстояла бы в той ситуации. При этом «Интер» не был ни командой звезд, ни командой-звездой. Они просто играли так, будто сдохнуть, если проиграют.

То, что показал «МЮ» во втором тайме с «Реалом», дает надежду на появление характера и у этой команды Моуринью. «Реал» был лучше — и тактически, и технически, и, главное, ментально. Но манкунианцы смогли изменить ход игры. Пусть куцо, пусть навалом, но, сжав зубы, заставили Крооса, Каземиро и Модрича немного побегать за мячом. Заставили Наваса спасать при 1:2, когда один в один с ним вышел Рэшфорд.

Качество со временем придет. А вот проявить характер в матче, в котором у тебя почти ничего не получается, хороший знак. Видимо, этот «МЮ» не боится ни соперника, ни сравнений с великим прошлым. Он готов идти новой дорогой.