ESPN: «Барселона» договорилась с «Ливерпулем» о переходе Коутиньо за €120 млн

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Ранее «Ливерпуль» отказался продавать 25-летнего бразильца «Барселоне» сначала за €80 млн, а потом за €100 млн.

По данным телеканала, стороны пришли к соглашению после того, как представители «Барселоны» во главе с генеральным директором Оскаром Грау посетили Ливерпуль в понедельник и провели переговоры с английским клубом. Коутиньо подпишет контракт с «Барселоной» сроком на пять лет.

Помимо Коутиньо, испанский клуб готов потратить средства, полученные от продажи Неймара в «Париж-Сен- Жермен» (€222 млн), на покупку 20-летнего нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» и 26-летнего защитника клуба «Реал Сосьедад» Иньиго Мартинеса.

Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.