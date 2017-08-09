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9 августа 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Твумаси не собирается переходить в «Бурсаспор»

Как стало известно Sports.kz, лидер «Астаны» Патрик Твумаси никому не говорил приписываемых ему турецкими СМИ слов о том, что хотел бы стать игроком «Бурсаспора», как и о том, все дело здесь упирается только в достижение соглашения между клубами.

Как стало известно Sports.kz лидер <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Твумаси</span> никому не говорил приписываемых ему турецкими СМИ слов о том что хотел бы стать игроком <span class=error>Бурсаспора</span> как и о том все дело здесь упирается только в достижение соглашения между клубами. Увеличить
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По имеющейся информации, «Бурсаспор» проявлял интерес к Твумаси еще два года назад, и вот этим летом турки вновь решили сделать футболиста из Ганы своей трансферной целью. Представители клуба из Бурсы обратились в этой связи к самому игроку, но тот ответил, что такой вариант продолжения игровой карьеры ему на данный момент не интересен, так как в планах — продолжение сотрудничества с «Астаной». Новый контракт с казахстанским клубом был в итоге подписан на срок до конца 2018 года.

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