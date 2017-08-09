Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30628777/
9 августа 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Почему Кабананга не нужен «Лидсу»

Сайт Footballinsider247.com прокомментировал возможный переход нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги в английский «Лидс Юнайтед», сообщает Sports.kz.

Сайт Footballinsider247.com прокомментировал возможный переход нападающего <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниора</span> <span class=error>Кабананги</span> в английский Лидс Юнайтед сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Понятно, что “Лидс” находится в поул-позишн в гонке за Кабанангу, но есть ли смысл в еще одном нападающему, если состав и так уже перегружен? Крис Вуд, Калеб Экубан, Сулейман Дукара и Маркус Антонссон — все они играют на позиции центрфорварда, а это значит, что тренер Томас Кристиансен хочет играть с единственным нападающим впереди. Если же придет еще и Кабананга, то всем им придется бороться с ним за место в составе, потому что большую часть сезона на острие, скорее всего, будет играть Вуд. Болельщики “Лидса” считают, что разумнее сосредоточиться на усилении линии защиты, чем чего-то еще», — пишет издание.

Также на Кабанангу, контракт которого с «Астаной» заканчивается в декабре 2019 года, претендуют еще два английских клуба — «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Почему «Астане» не стоит удерживать Кабанангу и Твумаси, или кто еще может уехать за границу

Почему «Астане» не стоит удерживать Кабанангу и Твумаси, или кто еще может уехать за границу

В последние годы «Астана» удачно выступает в еврокубках. Этим самым она имеет возможность показать товар лицом. И надо отметить, у нее это неплохо получается, раз уж некоторые клубы обратили внимание на лидеров столичной команды. Все же не с пустого места возник интерес к Жуниору Кабананге и Патрику Твумаси, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»