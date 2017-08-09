Почему Кабананга не нужен «Лидсу»

«Понятно, что “Лидс” находится в поул-позишн в гонке за Кабанангу, но есть ли смысл в еще одном нападающему, если состав и так уже перегружен? Крис Вуд, Калеб Экубан, Сулейман Дукара и Маркус Антонссон — все они играют на позиции центрфорварда, а это значит, что тренер Томас Кристиансен хочет играть с единственным нападающим впереди. Если же придет еще и Кабананга, то всем им придется бороться с ним за место в составе, потому что большую часть сезона на острие, скорее всего, будет играть Вуд. Болельщики “Лидса” считают, что разумнее сосредоточиться на усилении линии защиты, чем чего-то еще», — пишет издание.



Также на Кабанангу, контракт которого с «Астаной» заканчивается в декабре 2019 года, претендуют еще два английских клуба — «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».