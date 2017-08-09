Почему Кабананга не нужен «Лидсу»
Сайт Footballinsider247.com прокомментировал возможный переход нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги в английский «Лидс Юнайтед», сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Понятно, что “Лидс” находится в
Также на Кабанангу, контракт которого с «Астаной» заканчивается в декабре 2019 года, претендуют еще два английских клуба — «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter