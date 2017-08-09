«Ривер Плейт» и «Ланус» вышли в четвертьфинал Кубка Либертадорес

В последние годы «Астана» удачно выступает в еврокубках. Этим самым она имеет возможность показать товар лицом. И надо отметить, у нее это неплохо получается, раз уж некоторые клубы обратили внимание на лидеров столичной команды. Все же не с пустого места возник интерес к Жуниору Кабананге и Патрику Твумаси, передает корреспондент Vesti.kz.