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9 августа 2017, 9:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ривер Плейт» и «Ланус» вышли в четвертьфинал Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» в ответном матче 1/18 финала Кубка Либертадорес сыграл вничью с парагвайским «Гуарани» — 1:1.

<span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> в ответном матче 1/18 финала Кубка Либертадорес сыграл вничью с парагвайским <span class=error>Гуарани</span> — 1:1. Увеличить
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Аргентинский клуб вышел в четвертьфинал за счет победы победы в первой встерче со счетом 2:0.

«Ланус» обыграл боливийский «Стронгест» и также вышел в следующий рануд — 1:0, 1:1 по сумме двух матчей.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответные матчи

«Ланус» (Аргентина) — «Стронгест» (Боливия) — 1:0 (0:0).

Гол: Санд, 85 (1:0).

Первый матч — 1:1.

«Ривер Плейт» (Аргентина) — «Гуарани» (Парагвай) — 1:1 (0:1).

Голы: Палау, 45+2 (0:1). Аларио, 52 (1:1).

Первый матч: 2:0.
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