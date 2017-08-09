«Ривер Плейт» и «Ланус» вышли в четвертьфинал Кубка Либертадорес
«Ривер Плейт» в ответном матче 1/18 финала Кубка Либертадорес сыграл вничью с парагвайским «Гуарани» — 1:1.
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Аргентинский клуб вышел в четвертьфинал за счет победы победы в первой встерче со счетом 2:0.
«Ланус» обыграл боливийский «Стронгест» и также вышел в следующий рануд — 1:0, 1:1 по сумме двух матчей.
Кубок Либертадорес
1/8 финала
Ответные матчи
«Ланус» (Аргентина) — «Стронгест» (Боливия) — 1:0 (0:0).
Гол: Санд, 85 (1:0).
Первый матч — 1:1.
«Ривер Плейт» (Аргентина) — «Гуарани» (Парагвай) — 1:1 (0:1).
Голы: Палау, 45+2 (0:1). Аларио, 52 (1:1).
Первый матч: 2:0.
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