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9 августа 2017, 9:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» арендует Зинченко у «Манчестер Сити» с опцией выкупа за € 5 млн

«Наполи» согласовал с «Манчестер Сити» условия перехода полузащитника Александра Зинченко в итальянский клуб, сообщает Tuttosport.

<span class=error>Наполи</span> согласовал с Манчестер Сити условия перехода полузащитника Александра Зинченко в итальянский клуб сообщает Tuttosport. Увеличить
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Неаполитанцы арендуют 20-летнего украинца на сезон, а через год будут иметь возможность выкупить его за € 5 млн.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Наполи» экс-игрок «Уфы» отклонил предложения нескольких английских клубов.

Минувший сезон украинец провёл на правах аренды в ПСВ, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился 3 голевыми передачами.

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