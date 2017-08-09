«Наполи» арендует Зинченко у «Манчестер Сити» с опцией выкупа за € 5 млн

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Неаполитанцы арендуют 20-летнего украинца на сезон, а через год будут иметь возможность выкупить его за € 5 млн.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Наполи» экс-игрок «Уфы» отклонил предложения нескольких английских клубов.

Минувший сезон украинец провёл на правах аренды в ПСВ, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился 3 голевыми передачами.