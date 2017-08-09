«Райо Вальекано» официально представил экс-игрока «Зенита» и «Рубина» Домингеса

Напомним, что Домингес уже играл в «Райо Вальекано». Было это в период с августа 2012 по июль 2013 года, после чего хавбек перешёл в «Олимпиакос», где провёл четыре сезона.

«Мы давно контактировали с «Райо», но конкретики не было. Я очень счастлив вернуться в клуб и встретиться с дорогими мне людьми. Спасибо руководству за такую возможность. С завтрашнего дня я начну тренироваться, чтобы быть с моими партнёрами на одном уровне.

Чаще всего я общался с президентом клуба, однако принятое решение является коллективным. Мы все вместе решали, что будет лучше для клуба, и пришли к выводу, что это — моё возвращение. У меня были предложения, ещё когда я играл за «Олимпиакос», однако мне хотелось вернуться в Испанию, где я чувствую себя защищённым. «Ривер Плейт» был в числе претендентов, но мы не договорились, — сказал Домингес на презентации.