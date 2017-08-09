«Селтик» учинил разгром сопернику перед матчем с «Астаной»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уже к 30-й минуте вчерашнего поединка хозяева поля вели в счете 3:0 после дубля в исполнении Ли Гриффитса (один гол — с пенальти) и точного удара Энтони Ролстона, а после перерыва «кельты» усилиями Кирана Тирни и Стюарта Армстронга довершили разгром гостей.



«Селтик» провел данный поединок по тактической схеме с двумя опорниками 4−2−3−1 в следующем составе: Крейг Гордон — Калвин Миллер, Киран Тирни, Кристофер Айер, Энтони Ролстон — Стюарт Армстронг, Куасси Эбуэ (Оливье Нтшам, 40) — Кундай Беню (Каллум Макгрегор, 70), Том Рогич, Джонатан Хейз — Ли Гриффитс (Джеймс Форрест, 64).



Матч «Селтик» — «Астана» пройдет в ночь с 16 на 17 августа в 00:45. Букмекерская контора 1XBET фаворитом данного противостояния считает шотландцев: победа «Селтика» — 1.44, ничья — 4.6, победа «Астаны» — 9.