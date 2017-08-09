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9 августа 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Селтик» учинил разгром сопернику перед матчем с «Астаной»

Вслед за «Хартсом», у которого «кельты» выиграли в Глазго 5 августа на старте чемпионате Шотландии со счетом 4:1, ближайший еврокубковый соперник «Астаны» разгромил вчера дома в матче 1/8 финала Кубка Шотландской Лиги и «Килмарнок» — 5:0, сообщает Sports.kz.

Вслед за <span class=error>Хартсом</span> у которого кельты выиграли в Глазго 5 августа на старте чемпионате Шотландии со счетом 4:1 ближайший <span class=error>еврокубковый</span> соперник <span class=error>Астаны</span> разгромил вчера дома в матче 1/8 финала Кубка Шотландской Лиги и Килмарнок — 5:0 сообщает Sports.kz. Увеличить
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 Уже к 30-й минуте вчерашнего поединка хозяева поля вели в счете 3:0 после дубля в исполнении Ли Гриффитса (один гол — с пенальти) и точного удара Энтони Ролстона, а после перерыва «кельты» усилиями Кирана Тирни и Стюарта Армстронга довершили разгром гостей.

«Селтик» провел данный поединок по тактической схеме с двумя опорниками 4−2−3−1 в следующем составе: Крейг Гордон — Калвин Миллер, Киран Тирни, Кристофер Айер, Энтони Ролстон — Стюарт Армстронг, Куасси Эбуэ (Оливье Нтшам, 40) — Кундай Беню (Каллум Макгрегор, 70), Том Рогич, Джонатан Хейз — Ли Гриффитс (Джеймс Форрест, 64).

Матч «Селтик» — «Астана» пройдет в ночь с 16 на 17 августа в 00:45. Букмекерская контора 1XBET фаворитом данного противостояния считает шотландцев: победа «Селтика» — 1.44, ничья — 4.6, победа «Астаны» — 9.

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