«Ювентус» предлагает € 25 млн за Эмре Джана

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В свою очередь, «Ливерпуль» хочет получить за 23-летнего хавбека не менее € 30 млн.

«Старая синьора» уже отказалась от идеи приобретения Блеза Матюиди из «ПСЖ» и Стивена Н`Зонзи из «Севильи», сделав Эмре Джана своей приоритетной целью на трансферном рынке. Контракт хавбека с мерсисайдцами истекает летом 2018 года.

В минувшем сезоне Джан провёл 32 матча в АПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.