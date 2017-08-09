Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30627571/
9 августа 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» предлагает € 25 млн за Эмре Джана

«Ювентус» готов заплатить «Ливерпулю» € 25 млн за полузащитника Эмре Джана, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

<span class=error>Ювентус</span> готов заплатить Ливерпулю € 25 млн за полузащитника <span class=error>Эмре</span> <span class=error>Джана</span> сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В свою очередь, «Ливерпуль» хочет получить за 23-летнего хавбека не менее € 30 млн.

«Старая синьора» уже отказалась от идеи приобретения Блеза Матюиди из «ПСЖ» и Стивена Н`Зонзи из «Севильи», сделав Эмре Джана своей приоритетной целью на трансферном рынке. Контракт хавбека с мерсисайдцами истекает летом 2018 года.

В минувшем сезоне Джан провёл 32 матча в АПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?